Ucuz benzin için ülke değiştiriyorlar

Almanya ile Fransa arasında akaryakıt fiyatlarında litrede yaklaşık 50 sentlik fark oluştu. Durum böyle olunca da Almanlar araçlarına yakıtı Fransa'dan almaya başladı. Fransa sınırındaki benzin istasyonlarında uzun kuyruklar oluştu. Alman akaryakıt istasyon sahipleri ise bu durumdan oldukça şikayetçi. Detaylar A Haber muhabiri Ömer Aydın'ın özel haberinde...

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