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Türk bilim insanından kanseri yenen buluş
Türk bilim insanı Profesör Doktor Rahmi Öklü, kanserli dokuyu yok eden bir sıvı geliştirdi.
Keşif, tıp dünyasında büyük yankı uyandırdı.
Çalışmalarını ABD'de sürdüren bilim insanı, geliştirdiği iyonik sıvı sayesinde sadece ultrason ve iğne kullanarak kanserli tümöre ulaşabiliyor.
Pahalı ekipman, uzun kurulum ve ekstra malzeme yok...
Profesör Öklü, geliştirdiği sıvının ultrason altında enjekte edilmesinin yeterli olduğunu söylüyor...
Sıvı hücreye tutunuyor, tümörü öldürüyor ve 28 gün boyunca vücutta kalıyor...
Böylelikle aşırı doz tekrarlaması ve fazla doz ilacın kemoterapide yaptığı yan etkiler de ortadan kalkıyor...
Türk profesörün mucizevi buluşu, Harvard'ın sitesinde de yer aldı... Söz konusu keşfin kanserle mücadelede önemli bir rol oynaması bekleniyor.