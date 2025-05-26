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Trump’tan Rus Lider Putin’e rest!

Trump'tan Rus Lider Putin'e rest!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 26.05.2025 23:54
ABD Başkanı Donald Trump, Air Force One uçağına binişi öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı. İran’la yürütülen görüşmelerin iyi gittiğini söyleyen Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e ise sert çıktı. Trump, “Putin’in attığı adımlar kabul edilemez” ifadelerini kullandı. Öte yandan, Avrupa Birliği’ne yönelik yüzde 50 gümrük tarifesi kararının 1 Haziran’da yürürlüğe girmesi beklenirken, Trump bu uygulamayı 9 Temmuz’a ertelediğini duyurdu.
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