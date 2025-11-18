Trump’tan Epstein dosyaları sorusuna sert tepki: “Sessiz ol domuzcuk”

ABD Başkanı Donald Trump, Air Force One’da kendisine Jeffrey Epstein e-postalarındaki isim bağlantısıyla ilgili soru soran bir gazeteciyi, “Sessiz ol domuzcuk” diyerek susturdu. Trump, Epstein’la ilişkisine dair iddialara “Hiçbir şey bilmiyorum” yanıtı verirken, dosyalarda suç unsuru olmadığını savunarak, “Eğer olsaydı, çoktan çıkarırlardı” dedi. Skandal, Epstein’in cinsel istismar ağı içindeki e-postalarında Trump’ın çocuklar hakkında bilgi sahibi olduğu yönündeki notların ortaya çıkmasının ardından yeniden gündeme geldi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN