Trump'tan Epstein dosyaları sorusuna sert tepki: "Sessiz ol domuzcuk"
Trump’tan Epstein dosyaları sorusuna sert tepki: Sessiz ol domuzcuk

Trump’tan Epstein dosyaları sorusuna sert tepki: “Sessiz ol domuzcuk”

Giriş: 18.11.2025 22:42
ABD Başkanı Donald Trump, Air Force One’da kendisine Jeffrey Epstein e-postalarındaki isim bağlantısıyla ilgili soru soran bir gazeteciyi, “Sessiz ol domuzcuk” diyerek susturdu. Trump, Epstein’la ilişkisine dair iddialara “Hiçbir şey bilmiyorum” yanıtı verirken, dosyalarda suç unsuru olmadığını savunarak, “Eğer olsaydı, çoktan çıkarırlardı” dedi. Skandal, Epstein’in cinsel istismar ağı içindeki e-postalarında Trump’ın çocuklar hakkında bilgi sahibi olduğu yönündeki notların ortaya çıkmasının ardından yeniden gündeme geldi.
