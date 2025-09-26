26 Eylül 2025, Cuma
Trump'ın "Rus petrolü" sözüne Kremlin'den yanıt! Kremlin: Türk akım ve mavi akım hatları çalışıyor
ABD Başkanı Donald Trump’ın Başkan Erdoğan ile görüşmesinde Rusya’dan petrol alımını durdurma çağrısı yapmasının ardından Kremlin’den ilk tepki geldi. Kremlin, “Türkiye ile iş birliğimizi sürdürüyoruz” açıklamasında bulundu. Gelişmeleri A Haber muhabiri Agşin Kişiyev, Moskova’dan aktardı.