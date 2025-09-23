23 Eylül 2025, Salı

Trump’ın konvoyu Macron’u durdurdu! Macron hemen Trump’ı telefonla aradı

Trump’ın konvoyu Macron’u durdurdu! Macron hemen Trump’ı telefonla aradı

Giriş: 23.09.2025 13:15
Dünya liderleri Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için New York'ta. Ancak siyasetin yanı sıra New York ilginç anlara da tanıklık ediyor. Öyle ki akşam saatlerinde Fransız büyükelçiliğine gitmek isteyen Macron'un konvoyu, Trump'ın yaklaşmakta olan konvoyu nedeniyle durduruldu. New York sokaklarında öylece kalan Fransız lider, hemen ABD Başkanı Trump'ı aradı. İşte o anlar...
