23 Eylül 2025, Salı
Trump’ın konvoyu Macron’u durdurdu! Macron hemen Trump’ı telefonla aradı
Dünya liderleri Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için New York'ta. Ancak siyasetin yanı sıra New York ilginç anlara da tanıklık ediyor. Öyle ki akşam saatlerinde Fransız büyükelçiliğine gitmek isteyen Macron'un konvoyu, Trump'ın yaklaşmakta olan konvoyu nedeniyle durduruldu. New York sokaklarında öylece kalan Fransız lider, hemen ABD Başkanı Trump'ı aradı. İşte o anlar...