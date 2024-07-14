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Trump’a yapılan suikast sonrası ABD’de neler oluyor?

ahaber.com.tr
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Giriş: 14.07.2024 16:21
Başkan adayı Donald Trump’a yapılan suikast sonrası ABD’de neler oluyor? ABD’de neler konuşuluyor? Anadolu Ajansı muhabiri İslam Doğru, New York’tan son gelişmeleri aktardı.
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