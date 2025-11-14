14 Kasım 2025, Cuma
Trump'a "Venezuela'ya saldırı" seçenekleri sunuldu mu?
Uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele gerekçesiyle Venezuela açıklarına ABD’nin en büyük uçak gemisi gönderildi. Trump’a Venezuela’ya olası müdahale için askeri seçenekler sunulduğu iddia edilirken, Karayipler’de “Güney Mızrağı” operasyonu başlatıldı. A Haber muhabiri İrfan Sapmaz son gelişmeleri aktardı.