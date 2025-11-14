14 Kasım 2025, Cuma

A HABER VİDEO

Haberler Dünya Videoları Trump'a "Venezuela'ya saldırı" seçenekleri sunuldu mu?
Trump’a Venezuela’ya saldırı seçenekleri sunuldu mu?

Trump'a "Venezuela'ya saldırı" seçenekleri sunuldu mu?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 14.11.2025 19:11
Uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele gerekçesiyle Venezuela açıklarına ABD’nin en büyük uçak gemisi gönderildi. Trump’a Venezuela’ya olası müdahale için askeri seçenekler sunulduğu iddia edilirken, Karayipler’de “Güney Mızrağı” operasyonu başlatıldı. A Haber muhabiri İrfan Sapmaz son gelişmeleri aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Trump’a Venezuela’ya saldırı seçenekleri sunuldu mu?
İsrail’de F-35 tedirginliği!
İsrail'de F-35 tedirginliği!
Trump’a Venezuela’ya saldırı seçenekleri sunuldu mu?
Trump'a "Venezuela'ya saldırı" seçenekleri sunuldu mu?
Rus ordusunun Kiev’e saldırısında can kaybı 6’ya yükseldi
Rus ordusunun Kiev'e saldırısında can kaybı 6'ya yükseldi
Ukrayna, Rusya’daki hedefleri uzun Neptün füzeleriyle vurdu
“Ukrayna, Rusya’daki hedefleri uzun Neptün füzeleriyle vurdu”
Uzayda mahsur kalan Çinli astronotlar Dünya’ya döndü
Uzayda mahsur kalan Çinli astronotlar Dünya’ya döndü
Bosna savaşında kan donduran yeni iddia
Bosna savaşında kan donduran yeni iddia
Bin 500 yıllık! Çin tapınağı alev alev yandı
Bin 500 yıllık! Çin tapınağı alev alev yandı
Rus robotu görücü karşısında sınıfta kaldı!
Rus robotu görücü karşısında sınıfta kaldı!
Gazzeliler kış öncesi sığınacak yer arıyor!
Gazzeliler kış öncesi sığınacak yer arıyor!
Şehitlerimizi taşıyan uçak Tiflis’ten havalandı
Şehitlerimizi taşıyan uçak Tiflis’ten havalandı
Çin’de bin 500 yıllık tapınakta yangın
Çin'de bin 500 yıllık tapınakta yangın
Milano Savcılığı Batılı keskin nişancılar için soruşturma başlattı
Milano Savcılığı Batılı keskin nişancılar için soruşturma başlattı
Daha Fazla Video Göster