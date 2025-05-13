13 Mayıs 2025, Salı
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Trump Riyad'da: ABD uzun yıllar yanlış yol izledi
ABD Başkanı Trump, Suudi-ABD Yatırım Forumu'nda önemli açıklamalar yaptı. "ABD uzun yıllar yanlış yol izledi. Şimdi yükselme zamanı, roket gibi yükseleceğiz" diyen Trump, Meksika sınırının güvenliğine ve Çin'in anlaşmayı kabul etmesine vurgu yaptı. "Dünyada bizim savunma sanayimizden daha iyisi yok. En ölümcül silahlar bizde" ifadelerini kullanan Trump, "İyi iş çıkarıyoruz, heyecan verici bir dönem. ABD'liler ilaçlara artık yüksek fiyatlar vermeyecekler" dedi. İşte Trump'ın açıklamaları...