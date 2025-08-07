Trump-Putin zirvesi İstanbul’da mı? Dış Politika Uzmanı Yeliz Albayrak A Haber’de değerlendirdi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump'ın özel temsilcisi Witkoff arasında yapılan görüşmenin ardından Moskova'dan önemli mesajlar geldi. Putin ve Trump arasında önümüzdeki günlerde yapılacak bir toplantı için anlaşma sağlandığı belirtildi. Dış Politika Uzmanı Yeliz Albayrak, A Haber canlı yayınında konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN