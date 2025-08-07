Trump-Putin zirvesi İstanbul’da mı? Dış Politika Uzmanı Yeliz Albayrak A Haber’de değerlendirdi

07 Ağustos 2025, Perşembe

Giriş: 07.08.2025 12:32
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump'ın özel temsilcisi Witkoff arasında yapılan görüşmenin ardından Moskova'dan önemli mesajlar geldi. Putin ve Trump arasında önümüzdeki günlerde yapılacak bir toplantı için anlaşma sağlandığı belirtildi. Dış Politika Uzmanı Yeliz Albayrak, A Haber canlı yayınında konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
