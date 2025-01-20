20 Ocak 2025, Pazartesi

A HABER VİDEO

Haberler Dünya Videoları Trump için suikast alarmı mı var?
Trump için suikast alarmı mı var?

Trump için suikast alarmı mı var?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 20.01.2025 16:00
Güncelleme:20.01.2025 16:00
ABD'de 5 Kasım 2024 tarihinde rakibi Demokratçı Kamal Harris'e karşı ezici zafer kazanan Cumhuriyetçi Donald Trump, saatler içerisinde yemin töreninin ardından başkanlığı devralacak. Trump’ın yemin töreni bugün TSİ 20.00’da gerçekleşecek ve yönetimi resmi olarak Joe Biden’dan almış olacak. Dünya gözlerini Trump'ın başkanlığına çevirdi. İşte Trump'ın başkanlığına doğru adım adım geri sayım...
Trump için suikast alarmı mı var?
Trump için suikast alarmı mı var?
Trump için suikast alarmı mı var?
Avrupa’yı Trump endişesi sardı
Avrupa'yı Trump endişesi sardı
Time’dan saatler kala dikkat çeken kapak!
Time'dan saatler kala dikkat çeken kapak!
2. Trump dönemi nasıl başlayacak?
2. Trump dönemi nasıl başlayacak?
47 bin cinayetin ardından ateşkes!
47 bin cinayetin ardından ateşkes!
Lahey savcısı Şam’da Şara ile görüştü
Lahey savcısı Şam'da Şara ile görüştü
Filistin’de aylar sonra anneye ilk sarılma!
Filistin'de aylar sonra anneye ilk sarılma!
ABD’de 2. Trump dönemi başlıyor
ABD'de 2. Trump dönemi başlıyor
Hamas’tan 3 İsrailli esire çanta hediyesi
Hamas'tan 3 İsrailli esire çanta hediyesi
İsrailli rehineler böyle teslim alındı
İsrailli rehineler böyle teslim alındı
İsrailli 3 rehine İsrail’e ulaştı!
İsrailli 3 rehine İsrail'e ulaştı!
Biden’dan Gazze’de ateşkes açıklaması!
Biden'dan Gazze'de ateşkes açıklaması!
Daha Fazla Video Göster