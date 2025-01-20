20 Ocak 2025, Pazartesi
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Trump için suikast alarmı mı var?
ABD'de 5 Kasım 2024 tarihinde rakibi Demokratçı Kamal Harris'e karşı ezici zafer kazanan Cumhuriyetçi Donald Trump, saatler içerisinde yemin töreninin ardından başkanlığı devralacak. Trump’ın yemin töreni bugün TSİ 20.00’da gerçekleşecek ve yönetimi resmi olarak Joe Biden’dan almış olacak. Dünya gözlerini Trump'ın başkanlığına çevirdi. İşte Trump'ın başkanlığına doğru adım adım geri sayım...