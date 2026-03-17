CANLI YAYIN
ProgramlarÖzel VideoGündemYaşamDünyaSporEkonomiKültür SanatTeknolojiTelevizyonOtomobil
Giriş Tarihi:Son Güncelleme:

İran'ın Siccil tehdidi! A Haber'de yorumlandı

Daily Sabah Yayın Koordinatörü Mehmet Çelik, A Haber canlı yayınında Orta Doğu’daki gerilimi değerlendirdi. Savaşın sadece sahada değil, bilgi alanında da sürdüğünü belirten Çelik, dezenformasyonun yoğunlaştığını vurguladı. İran’ın hava savunmasının zayıfladığını, savunmanın büyük ölçüde füze ve İHA’lara dayandığını ifade etti. İran’ın “Siccil” füzelerinin 2.000–4.000 km menziliyle Avrupa’yı tedirgin ettiğini söyleyen Çelik, Donald Trump’ın savaşı genişletme çabalarına rağmen Avrupa ülkelerinin sürece dahil olma konusunda isteksiz olduğunu belirtti.

