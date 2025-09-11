Trump 11 Eylül’de hayatını kaybedenleri andı! Charlie Kirk’e gıyaben madalya vereceğini açıkladı

ABD Başkanı Donald Trump, 11 Eylül 2001 terör saldırılarının 24’üncü yıl dönümünde Pentagon’da düzenlenen törende hayatını kaybedenleri andı. Trump, saldırılarda 2 bin 977 kişinin hayatını kaybettiğini hatırlatarak, “11 Eylül’ü asla unutmayacağız” dedi. ABD’nin darbe alsa da pes etmeyeceğini vurgulayan Trump, 11 Eylül sonrası başlatılan operasyonları hatırlattı. Savunma Bakanlığı’nın adının tekrar “Savaş Bakanlığı” olarak değiştirildiğini belirten Trump, ABD’nin her zaman kazanacağını ifade etti. Törende dün Utah Valley Üniversitesi’nde uğradığı suikast sonucu hayatını kaybeden sağcı aktivist Charlie Kirk’e de değinen Trump, Kirk’e ölümünden sonra Başkanlık Özgürlük Madalyası verileceğini açıkladı. Trump, Kirk’ün milyonlarca kişiye ilham kaynağı olduğunu söyledi. Madalya töreninin tarihinin duyurulacağını ve büyük katılımlı olacağını belirtti. 11 Eylül saldırılarında kaçırılan uçaklardan ikisinin New York’taki Dünya Ticaret Merkezi’ne, birinin Pentagon’a çarptığı, son uçağın ise Pensilvanya’da düşürüldüğü hatırlatıldı. Terör örgütü El Kaide lideri Usame Bin Ladin, saldırılardan 10 yıl sonra 2011’de Pakistan’da ABD ordusu tarafından öldürülmüştü.

