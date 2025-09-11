11 Eylül 2025, Perşembe

A HABER VİDEO

Haberler Dünya Videoları Trump 11 Eylül’de hayatını kaybedenleri andı! Charlie Kirk’e gıyaben madalya vereceğini açıkladı
Trump 11 Eylül’de hayatını kaybedenleri andı! Charlie Kirk’e gıyaben madalya vereceğini açıkladı

Trump 11 Eylül’de hayatını kaybedenleri andı! Charlie Kirk’e gıyaben madalya vereceğini açıkladı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 11.09.2025 20:35
ABD Başkanı Donald Trump, 11 Eylül 2001 terör saldırılarının 24’üncü yıl dönümünde Pentagon’da düzenlenen törende hayatını kaybedenleri andı. Trump, saldırılarda 2 bin 977 kişinin hayatını kaybettiğini hatırlatarak, “11 Eylül’ü asla unutmayacağız” dedi. ABD’nin darbe alsa da pes etmeyeceğini vurgulayan Trump, 11 Eylül sonrası başlatılan operasyonları hatırlattı. Savunma Bakanlığı’nın adının tekrar “Savaş Bakanlığı” olarak değiştirildiğini belirten Trump, ABD’nin her zaman kazanacağını ifade etti. Törende dün Utah Valley Üniversitesi’nde uğradığı suikast sonucu hayatını kaybeden sağcı aktivist Charlie Kirk’e de değinen Trump, Kirk’e ölümünden sonra Başkanlık Özgürlük Madalyası verileceğini açıkladı. Trump, Kirk’ün milyonlarca kişiye ilham kaynağı olduğunu söyledi. Madalya töreninin tarihinin duyurulacağını ve büyük katılımlı olacağını belirtti. 11 Eylül saldırılarında kaçırılan uçaklardan ikisinin New York’taki Dünya Ticaret Merkezi’ne, birinin Pentagon’a çarptığı, son uçağın ise Pensilvanya’da düşürüldüğü hatırlatıldı. Terör örgütü El Kaide lideri Usame Bin Ladin, saldırılardan 10 yıl sonra 2011’de Pakistan’da ABD ordusu tarafından öldürülmüştü.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Trump 11 Eylül’de hayatını kaybedenleri andı! Charlie Kirk’e gıyaben madalya vereceğini açıkladı
Trump 11 Eylül’de hayatını kaybedenleri andı!
Trump 11 Eylül’de hayatını kaybedenleri andı!
ABD’de Trump’a yakın isim suikaste uğradı
ABD'de Trump'a yakın isim suikaste uğradı
Kuzey Kore lideri halefini seçti mi?
Kuzey Kore lideri halefini seçti mi?
Charlie Kirk neden öldürüldü?
Charlie Kirk neden öldürüldü?
Mars’ta yaşam var mı?
Mars’ta yaşam var mı?
NATO Polonya hava sahası için harekete geçti
NATO Polonya hava sahası için harekete geçti
İki İsrailli bakana Schengen yasağı
İki İsrailli bakana Schengen yasağı
Ormandan bir araç uçtu!
Ormandan bir araç uçtu!
Bitkiler ve mantarlar enstrüman çaldı
Bitkiler ve mantarlar enstrüman çaldı
Yıldırımın ağaca düşme anı kamerada
Yıldırımın ağaca düşme anı kamerada
Gemiden düşen konteynerler suda yüzdü
Gemiden düşen konteynerler suda yüzdü
11 Eylül dünyada neleri değiştirdi?
11 Eylül dünyada neleri değiştirdi?
Daha Fazla Video Göster