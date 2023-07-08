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Topraktan çıkan cevher: Kehribar

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Giriş: 08.07.2023 13:49
Kehribar taşı geçmişten günümüze insan hayatında önemli bir yere sahip. Daha çok takı ve aksesuar olarak tercih edilse de tedavi edici özelliğiyle beraber son zamanlarda adından söz ettirmeyi başardı. Peki, kehribar taşı nasıl üretiliyor? İşte dünyadaki kehribarın yüzde 90'ının üretildiği Rusya’nın Kaliningrad kentinden özel haberimiz.
Topraktan çıkan cevher: Kehribar
Topraktan çıkan cevher: Kehribar
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