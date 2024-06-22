Tokyo'da Filistin'e destek gösterisi! "Japonya halkı Filistin halkıyla beraber" yazılı pankartlar taşıdılar

Japonya'nın başkenti Tokyo'da "Özgür Filistin" sloganı ile toplanan aktivistler, Gazze'de katledilen sivillere dikkat çekmek için "ölüm eylemi" adını verdikleri bir protesto gösterisi düzenledi. Kanlı kefenlere sarılı temsili bebeklerin yere yatırıldığı etkinlikte göstericiler, kefiye ve karpuz motifleriyle Filistin ile dayanışmalarını ifade etti. İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırılarını protesto eden göstericiler, "İsrail'e yaptırım uygula" ve "Japonya halkı Filistin halkıyla beraber" yazılı pankartlar taşıdı.

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