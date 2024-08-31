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The Economist: Ukrayna’nın doğu cephesi çöküyor

The Economist: Ukrayna’nın doğu cephesi çöküyor

Damla Karasu
ahaber.com.tr
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Giriş: 31.08.2024 09:09
Savaşta Ukrayna'nın doğu cephesindeki kayıpları hızla artıyor. Rusya son 24 saatte 4 yerleşim yerini daha ele geçirdi. Batı ülkelerinde ise silah tartışması yaşanıyor. Macaristan ve Slovakya Batı silahlarının Rus topraklarında kullanılmasına karşı çıktı. Kiev ise İngiltere'ye silah onayı vermesi için baskısını artırıyor.
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