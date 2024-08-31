The Economist: Ukrayna’nın doğu cephesi çöküyor

Savaşta Ukrayna'nın doğu cephesindeki kayıpları hızla artıyor. Rusya son 24 saatte 4 yerleşim yerini daha ele geçirdi. Batı ülkelerinde ise silah tartışması yaşanıyor. Macaristan ve Slovakya Batı silahlarının Rus topraklarında kullanılmasına karşı çıktı. Kiev ise İngiltere'ye silah onayı vermesi için baskısını artırıyor.

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