Terör devleti İsrail’in saldırılarında 39 çocuk şehit oldu

İsrail'in saldırılarında maalesef şehit olan Filistinlilerin sayısı her geçen dakika artıyor. İşgalci İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarında yaşları 1 ila 18 arasında değişen 39 çocuk şehit oldu. Hayatlarının baharında dünyadan koparılan Filistinli çocuklardan geriye acılı aileleri ve gerçekleşemeyen hayalleri kaldı.

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