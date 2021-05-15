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Terör devleti İsrail’in saldırılarında 39 çocuk şehit oldu

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Giriş: 15.05.2021 14:29
Güncelleme:15.05.2021 14:31
İsrail'in saldırılarında maalesef şehit olan Filistinlilerin sayısı her geçen dakika artıyor. İşgalci İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarında yaşları 1 ila 18 arasında değişen 39 çocuk şehit oldu. Hayatlarının baharında dünyadan koparılan Filistinli çocuklardan geriye acılı aileleri ve gerçekleşemeyen hayalleri kaldı.
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