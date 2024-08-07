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Tel Aviv Atina'dan yardım istedi! Yunanistan: Müdahale vatandaşlarımızın tahliyesiyle sınırlı olur

Tel Aviv Atina'dan yardım istedi! Yunanistan: Müdahale vatandaşlarımızın tahliyesiyle sınırlı olur

ahaber.com.tr
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Giriş: 07.08.2024 15:40
İsrail Ulaştırma ve Yol Güvenliği Bakanı Miri Regev, saldırıya uğramaları halinde Yunanistan'dan yardım talep edecekleri açıkladı. Atina'dan da yardım konusunda açıklama geldi. A Haber muhabiri İlhan Tahsin, gelişmeleri aktardı.
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