TBMM Başkanı Kurtulmuş, Endonezya Temsilciler Meclisi Başkanı Maharani ile görüştü

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 10'uncu G20 Parlamento Başkanları Zirvesi (P20) dolayısıyla geldiği Brezilya’da temaslarını sürdürüyor. Kurtulmuş, başkent Brasilia'da Endonezya Temsilciler Meclisi Başkanı Puan Maharani ile görüştü. Brezilya Temsilciler Meclisi’nde gerçekleşen görüşmede, Endonezya Temsilciler Meclisi Başkanlığına yeniden seçilmesi dolayısıyla Maharani’yi tebrik eden Kurtulmuş, yeni dönemde de başarılı hizmetlere imza atması temennisini dile getirdi.

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