26 Eylül 2025, Cuma

A HABER VİDEO

Haberler Dünya Videoları Tarihi zirveye ait yeni görüntüler A Haber'de!
Tarihi zirveye ait yeni görüntüler A Haber’de!

Tarihi zirveye ait yeni görüntüler A Haber'de!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 25.09.2025 23:22
Güncelleme:26.09.2025 00:13
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump’ın Beyaz Saray’da gerçekleştirdiği tarihi zirvede, iki liderin görüşmesi ise 2 saat 18 dakika sürdü. Tarihi zirvede Beyaz Saray'ın içinden yeni görüntüler servis edildi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Tarihi zirveye ait yeni görüntüler A Haber’de!
İsrail, Gazze’de mülteci kampını vurdu: 1’i çocuk 2 ölü
İsrail, Gazze'de mülteci kampını vurdu: 1'i çocuk 2 ölü
Tarihi zirveye ait yeni görüntüler A Haber’de!
Tarihi zirveye ait yeni görüntüler A Haber'de!
Beyaz Saray’da tarihi zirvede neler konuşuldu?
Beyaz Saray'da tarihi zirvede neler konuşuldu?
Trump’ın o hareketi Netanyahu’ya mesajdı
"Trump'ın o hareketi Netanyahu'ya mesajdı"
Ekvador’da hapishanede isyan: 17 ölü
Ekvador’da hapishanede isyan: 17 ölü
Trump’tan Erdoğan’a övgü: Suriye’yi kurtaran lider
Trump’tan Erdoğan’a övgü: “Suriye’yi kurtaran lider”
Beyaz Saray’da tarihi zirve, tarihi kareler!
Beyaz Saray'da tarihi zirve, tarihi kareler!
Başkan Erdoğan Beyaz Saray’dan ayrıldı!
Başkan Erdoğan Beyaz Saray'dan ayrıldı!
Beyaz Saray’dan Erdoğan–Trump zirvesine ilk paylaşım
Beyaz Saray’dan Erdoğan–Trump zirvesine ilk paylaşım
İsrail, Yemen’in başkenti Sana’ya hava saldırısı düzenledi
İsrail, Yemen’in başkenti Sana’ya hava saldırısı düzenledi
Trump’tan F-35 mesajı! Başkan Erdoğan’la görüşmeye özel rozet
Trump’tan F-35 mesajı! Başkan Erdoğan’la görüşmeye özel rozet
Washington’da Başkan Erdoğan’a Türk bayraklı karşılama
Washington’da Başkan Erdoğan’a Türk bayraklı karşılama
Daha Fazla Video Göster