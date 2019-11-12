Suudi Arabistan'da şok saldırı! Sahnedeki sanatçılar bıçaklandı

Suudi Arabistan’da düzenlenen bir gösteride sahnedeki sanatçılara bıçaklı saldırı düzenlendi. Saldırıda 4 sanatçı yaralandı.Saldırganın güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındığı öğrenildi. Oyunculara düzenlenen bıçaklı saldırı sonrası Kral Abdullah Park'ı boşaltıldı. Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Kral Abdullah Parkı'nda sahnelenen oyun sırasında sahnedeki sanatçılara bir kişi tarafından bıçaklı saldırı düzenlendi. Suudi Kızılayı'ndan yapılan açıklamada, saldırıda 4 sanatçının yaralandığı ve durumlarının iyi olduğu bildirildi.



Saldırganın güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındığı öğrenildi. Oyunculara düzenlenen bıçaklı saldırı sonrası Kral Abdullah Park'ı boşaltıldı.