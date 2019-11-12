12 Kasım 2019, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

BİZE ULAŞIN
Bir sonraki videoyu oynat
12.11.2019

Suudi Arabistan'da şok saldırı! Sahnedeki sanatçılar bıçaklandı

Suudi Arabistan’da düzenlenen bir gösteride sahnedeki sanatçılara bıçaklı saldırı düzenlendi. Saldırıda 4 sanatçı yaralandı.Saldırganın güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındığı öğrenildi. Oyunculara düzenlenen bıçaklı saldırı sonrası Kral Abdullah Park'ı boşaltıldı. Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Kral Abdullah Parkı'nda sahnelenen oyun sırasında sahnedeki sanatçılara bir kişi tarafından bıçaklı saldırı düzenlendi. Suudi Kızılayı'ndan yapılan açıklamada, saldırıda 4 sanatçının yaralandığı ve durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Saldırganın güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındığı öğrenildi. Oyunculara düzenlenen bıçaklı saldırı sonrası Kral Abdullah Park'ı boşaltıldı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Suudi Arabistan'da şok saldırı! Sahnedeki sanatçılar bıçaklandı
Suudi Arabistan'da şok saldırı! Sahnedeki sanatçılar bıçaklandı
İsrail'den Ebu'l Ata'ya suikast!
İsrail'den Ebu'l Ata'ya suikast!
Hong Kong'da polis şiddetini artırdı!
Hong Kong'da polis şiddetini artırdı!
YPG'li teröristler yine sivilleri hedef aldı!
YPG'li teröristler yine sivilleri hedef aldı!
İşte ABD'nin geldiği son nokta! Teröristlerle sır sırta verdiler
İşte ABD'nin geldiği son nokta! Teröristlerle sır sırta verdiler
Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales istifa etti!
Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales istifa etti!
İki ülkeyi kasırga vurdu! Çok sayıda ölü var...
İki ülkeyi kasırga vurdu! Çok sayıda ölü var...
İnsan yüzlü balık bulundu!
İnsan yüzlü balık bulundu!
PYD/PKK elebaşından ödül alan Evanjelist!
PYD/PKK elebaşından ödül alan Evanjelist!
Evanjelistlerin Suriye'de gizli ajandası ne?
Evanjelistlerin Suriye'de gizli ajandası ne?
YPG/PKK'dan hain saldırı! Ölü ve yaralılar var
YPG/PKK'dan hain saldırı! Ölü ve yaralılar var
Röportaj sırasında üzerine kedi atladı
Röportaj sırasında üzerine kedi atladı
Daha Fazla Video Göster