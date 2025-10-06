06 Ekim 2025, Pazartesi

A HABER VİDEO

Haberler Dünya Videoları Suriye’de yapılan parlamento seçimlerinde sonuçlar belli oldu
Suriye’de yapılan parlamento seçimlerinde sonuçlar belli oldu

Suriye’de yapılan parlamento seçimlerinde sonuçlar belli oldu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 06.10.2025 21:55
Güncelleme:06.10.2025 21:55
Suriye’de dün düzenlenen parlamento seçimlerinin sonuçları netleşirken, kadınların parlamentoda temsil oranı beklenenin altında kaldı. Sadece 6 kadın aday parlamentoya girmeye hak kazandı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Suriye’de yapılan parlamento seçimlerinde sonuçlar belli oldu
Suriye’de yapılan seçimlerin sonuçları belli oldu
Suriye’de yapılan seçimlerin sonuçları belli oldu
Greta Thunberg: Gözlerimizi Gazze’den ayırmamalıyız
Greta Thunberg: Gözlerimizi Gazze'den ayırmamalıyız
Özgürlük Filosu Gazze’ye ilerliyor
Özgürlük Filosu Gazze'ye ilerliyor
Katiller 171 Sumud aktivistini sınır dışı etti
Katiller 171 Sumud aktivistini sınır dışı etti
A Haber Gazze sınırında
A Haber Gazze sınırında
Fransa’da siyasi kriz! Lecornu istifa etti
Fransa'da siyasi kriz! Lecornu istifa etti
İngiltere’de maskeli kişiler cami kundakladı
İngiltere'de maskeli kişiler cami kundakladı
Everest’te bin kişi dağda mahsur kaldı
Everest’te bin kişi dağda mahsur kaldı
Küresel Sumud Filosu’nda bulunan İspanyol aktivistler ülkelerine döndü
Küresel Sumud Filosu'nda bulunan İspanyol aktivistler ülkelerine döndü
Halk Meclisi seçim sürecini yerinde takip etti
Halk Meclisi seçim sürecini yerinde takip etti
Hindistan’da sel: En az 18 ölü
Hindistan’da sel: En az 18 ölü
Ölümden kıl payı kurtuldular!
Ölümden kıl payı kurtuldular!
Daha Fazla Video Göster