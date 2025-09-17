17 Eylül 2025, Çarşamba

A HABER VİDEO

Haberler Dünya Videoları Suriye, Ürdün ve ABD'den süveyda girişimi! Süveyda için ortak yol haritası belirlendi
Suriye, Ürdün ve ABD’den süveyda girişimi! Süveyda için ortak yol haritası belirlendi

Suriye, Ürdün ve ABD'den süveyda girişimi! Süveyda için ortak yol haritası belirlendi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 17.09.2025 16:32
Suriye'nin Süveyda ilinde Arap aşiretler ve İsrail destekli Dürziler, şiddetli çatışmalara girmiş yüzlerce kişi hayatını kaybetmişti. Günler süren çatışmaların ardından ateşkes sağlanmıştı. Suriye, Ürdün ve ABD'den yetkililer başkent Şam'da bir araya geldi. Dürzi nüfusun yoğun olduğu Süveyda'da ortak yol haritasını belirlendi. Peki bu yol haritası neleri kapsıyor? Detaylar haberimizde…
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Suriye, Ürdün ve ABD’den süveyda girişimi! Süveyda için ortak yol haritası belirlendi
Süveyda için ortak yol haritası belirlendi
Süveyda için ortak yol haritası belirlendi
ABD Başkanı Trump İngiltere’de
ABD Başkanı Trump İngiltere'de
Katliamcı İsrail askerleri intihar ediyor!
Katliamcı İsrail askerleri intihar ediyor!
BM’de reform çağrısı!
BM'de reform çağrısı!
Gazze’de katledilenlere değil katillere ağladı
Gazze’de katledilenlere değil katillere ağladı
Katil İsrail saldırıyor! Gazze’den yine duman yükseliyor
Katil İsrail saldırıyor! Gazze'den yine duman yükseliyor
Siyonist rejimin Gazze’yi insansızlaştırma planı devrede
Siyonist rejimin Gazze’yi insansızlaştırma planı devrede
İsrail Gazze’yi topyekün işgale başladı
İsrail Gazze'yi topyekün işgale başladı
Zelenskiy, Rusya ile anlaşma yapmak zorunda kalacak
“Zelenskiy, Rusya ile anlaşma yapmak zorunda kalacak”
İsrail’den Gazze’ye Gideon’un Savaş Arabaları II saldırısı
İsrail’den Gazze’ye “Gideon’un Savaş Arabaları II” saldırısı
Rusya, Ukrayna’da üniversite binasını vurdu
Rusya, Ukrayna'da üniversite binasını vurdu
Katil İsrail Yemen’i bir kez daha vurdu!
Katil İsrail Yemen’i bir kez daha vurdu!
Daha Fazla Video Göster