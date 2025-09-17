17 Eylül 2025, Çarşamba
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Diziler
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Televizyon
- Otomobil
Suriye, Ürdün ve ABD'den süveyda girişimi! Süveyda için ortak yol haritası belirlendi
Suriye'nin Süveyda ilinde Arap aşiretler ve İsrail destekli Dürziler, şiddetli çatışmalara girmiş yüzlerce kişi hayatını kaybetmişti. Günler süren çatışmaların ardından ateşkes sağlanmıştı. Suriye, Ürdün ve ABD'den yetkililer başkent Şam'da bir araya geldi. Dürzi nüfusun yoğun olduğu Süveyda'da ortak yol haritasını belirlendi. Peki bu yol haritası neleri kapsıyor? Detaylar haberimizde…