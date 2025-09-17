Suriye, Ürdün ve ABD’den süveyda girişimi! Süveyda için ortak yol haritası belirlendi

Suriye'nin Süveyda ilinde Arap aşiretler ve İsrail destekli Dürziler, şiddetli çatışmalara girmiş yüzlerce kişi hayatını kaybetmişti. Günler süren çatışmaların ardından ateşkes sağlanmıştı. Suriye, Ürdün ve ABD'den yetkililer başkent Şam'da bir araya geldi. Dürzi nüfusun yoğun olduğu Süveyda'da ortak yol haritasını belirlendi. Peki bu yol haritası neleri kapsıyor? Detaylar haberimizde…

