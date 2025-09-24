Suriye halkı meydanlarda BM’de hitap eden Eş-Şara’yı dinledi

Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara’nın Birleşmiş Milletler 80. Genel Kurulu’ndaki tarihi hitabı, başkent Şam’daki Emevi Meydanı ve Deyrizor’daki Seba Bahrat Meydanı’nda kurulan dev ekranlardan binlerce kişiye canlı yayınla aktarıldı. Yaklaşık 60 yıl aradan sonra BM Genel Kurulu’na hitap eden ilk Suriyeli lider olan eş-Şara’nın konuşmasını dinleyen halk, meydanlarda büyük coşku yaşadı.

