04 Temmuz 2024, Perşembe
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Sudan’daki iç savaş büyüyor! Sudan halkı sefalete sürükleniyor
Sudan'da iç savaş sürüyor. Çatışmalar en çok sivilleri etkiliyor. 16 binden fazla sivilin çatışmalarda hayatını kaybettiği ülkede 25 milyon insan acil yardım bekliyor. Birleşmiş Milletler ise Sudan'ın son 20 yıldır hiç bu kadar kötü bir gıda sorunu yaşamadığını açıkladı.