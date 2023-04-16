Sudan’da darbeciler kendi aralarında savaşıyor! Darbeci orduya darbe girişimi

Sudan'da başkent Hartum başta olmak üzere birçok şehirde ordu güçleri arasında iç çatışmalar yaşandı. Darbeciler daha önce darbe ile yönetimi ele geçirenlere darbe yapmaya çalışıyor. Detaylar A Haber muhabiri Ece Altuğ aktardı.

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