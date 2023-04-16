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Sudan’da darbeciler kendi aralarında savaşıyor! Darbeci orduya darbe girişimi

A Haber
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Giriş: 16.04.2023 16:44
Sudan'da başkent Hartum başta olmak üzere birçok şehirde ordu güçleri arasında iç çatışmalar yaşandı. Darbeciler daha önce darbe ile yönetimi ele geçirenlere darbe yapmaya çalışıyor. Detaylar A Haber muhabiri Ece Altuğ aktardı.
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