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Sri Lanka'da protestocular devlet başkanlığı konutuna girdi

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Giriş: 09.07.2022 13:15
Sri Lankanın başkenti Kolombo'da gerçekleşen geniş çaplı hükümet karşıtı protestoların dozu arttı. Protestocular, devlet başkanlığının yerleşkesine girdi. Güvenlik güçleri, devlet başkanlığı yerleşkesine giren protestocuları dağıtmak için havaya ateş açtı

Tarihinin en büyük ekonomik krizini yaşayan Sri Lanka, mart sonundan bu yana protestolara sahne oluyordu. Artan baskının ardından ülkede Kabine istifa etmiş ve şiddet olayları sonrasında sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.

Fakat ülkedeki durumun devam etmesi, protestoların da yayılmasına sebep oldu. Şimdi ise ülkenin başkentinde, devlet başkanlığı konutu da olmak üzere pek çok noktada, göstericiler ve güvenlik güçleri arasındaki çatışmalar sürüyor.

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