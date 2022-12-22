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Soyuzdaki problem tahmin edilenden büyük! Astronotlar uzayda mahsur kaldı

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Giriş: 22.12.2022 08:45
Geçen hafta Rusya'nın uzaya gönderdiği soyuz uzay aracında sıvı sızıntısı ortaya çıkmasıyla astronotların uzay yürüyüşü iptal edilmişti. Üç astronot uluslararası uzay istasyonunda mahsur kaldı. Dünya şuan da Rusya'nın vereceği kararı bekliyor.
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Astronotlar uzayda mahsur kaldı
Astronotlar uzayda mahsur kaldı
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