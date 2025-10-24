Soykırımcı Ben Gvir’den insanlık dışı provokasyon: tüm Filistinli mahkumlar idam edilmeli

İsrail'in aşırı sağcı ulusal güvenlik bakanı Itamar Ben-Gvir, ateşkesi sabote etmeye yönelik provokasyonlarına bir yenisini daha ekledi. Filistinlilerin tutulduğu cezaevindeki "insanlık dışı" şartlardan övgüyle bahseden soykırımcı bakan ardından da mahkumların idam edilmesini istedi. Öte yandan Ben Gvir Batı Şeria'da Filistinlilerin evlerine göz dikti. Filistinlilere “sizin evleriniz bizim olacak” dediği görüntüler tepki ile karşılandı. Bölgede bulunan A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun son durumu aktardı.

