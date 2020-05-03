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Ülkede sembol olmuştu! Çift kemerli gökkuşağı görenleri büyüledi |Video

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03.05.2020
İngiltere’de halkın sağlık çalışanlarını alkışladığı sırada, gökyüzünde çift kemerli gökkuşağı belirdi. Nadir rastlanan bu doğa olayı görenleri büyüledi.

İngiltere'de halkın sağlık çalışanlarını alkışladığı sırada çift kemerli gökkuşağının belirmesi hayranlık yarattı. Ülkede 'gökkuşağı', koronavirüs salgınında ön saflarda çalışanlara olan teşekkürün sembolü olmuştu.

Küçük çocuklar gökkuşağını çizerek camlara asmaya başlamış ve gökkuşağı giderek bir sembol haline dönüşmüştü.

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