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SON DAKİKA: Rusya’nın saldırıları ikinci gününde! A Haber ekibi sıcak bölgede

A Haber
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Giriş: 25.02.2022 09:10
Son dakika haberi... Rusya Ukrayna'ya 3 ayrı cepheden saldırdı. Peki savaşın ikinci gününde neler yaşanıyor? A Haber ekibi krizin başladığı andan itibaren gelişmeleri sıcak noktadan anbean aktarıyor. A Haber Programlar Şefi Emine Kavasoğlu, Mariupol'den son gelişmeleri aktardı.
A Haber ekibi sıcak bölgede A HABER EKİBİ SICAK BÖLGEDE

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