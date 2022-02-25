25 Şubat 2022, Cuma
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SON DAKİKA: Rusya’nın saldırıları ikinci gününde! A Haber ekibi sıcak bölgede
Son dakika haberi... Rusya Ukrayna'ya 3 ayrı cepheden saldırdı. Peki savaşın ikinci gününde neler yaşanıyor? A Haber ekibi krizin başladığı andan itibaren gelişmeleri sıcak noktadan anbean aktarıyor. A Haber Programlar Şefi Emine Kavasoğlu, Mariupol'den son gelişmeleri aktardı.