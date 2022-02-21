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Son dakika: Rusya'dan flaş Ukrayna gerginliği açıklaması! Putin'den ABD'ye net mesaj

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Giriş: 21.02.2022 17:54
Son dakika haberleri... Rusya Devlet Başkanı Putin ve Dışişleri Bakanı Lavrov, Rusya Güvenlik Konseyi'nde açıklamalarda bulundu. Bakan Lavrov, Ukrayna gerginliğine değiniyor. ABD'nin gerginlik hakkındaki tavrına değinen Putin, "Duruşunda bir değişiklik varsa ne olduğunu bilmeliyiz." dedi.
Son dakika: Rusya’dan flaş Ukrayna gerginliği açıklaması! Putin’den ABD’ye net mesaj
Son dakika: Rusya'dan flaş Ukrayna gerginliği açıklaması! Putin'den ABD'ye net mesaj
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