Son dakika: Rusya’dan flaş Ukrayna gerginliği açıklaması! Putin’den ABD’ye net mesaj

Son dakika haberleri... Rusya Devlet Başkanı Putin ve Dışişleri Bakanı Lavrov, Rusya Güvenlik Konseyi'nde açıklamalarda bulundu. Bakan Lavrov, Ukrayna gerginliğine değiniyor. ABD'nin gerginlik hakkındaki tavrına değinen Putin, "Duruşunda bir değişiklik varsa ne olduğunu bilmeliyiz." dedi.