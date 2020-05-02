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Son dakika: Rusya'da corona virüs şoku! 2 Mayıs yeni vaka sayısı şoke etti |Video

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02.05.2020
Rusya'da corona virüs şoku! 2 Mayıs yeni vaka sayısı 9 bin 623 kişi daha arttı. Bu son rakamlar birlikte Rusya'da vaka sayısını 120 bini aştı. Son dakika gelişmesinin detaylarını Rus gazeteci Maria Gladkikh canlı yayında aktardı.

Rusya'da corona virüs şoku! 2 Mayıs yeni vaka sayısı 9 bin 623 kişi daha arttı. Bu son rakamlar birlikte Rusya'da vaka sayısını 110 bini aştı. Son dakika gelişmesinin detaylarını Rus gazeteci Maria Gladkikh canlı yayında aktardı.

Rusya'da son 24 saatte 9 bin 623 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 124 bin 54 kişiye ulaştı.

Rusya'da son bir günde vaka sayısındaki artış endişe yarattı. Ülkede 9 bin 623 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 124 bin 54'e yükseldi. Ayrıca, koronavirüs nedeniyle toplam can kaybının 1222'ye ulaştığı aktarıldı.

Rusya İnşaat Bakanı Vladimir Yakuşev ve yardımcısı Dmitriy Volkov'un koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı. Bakan ve yardımcısının tedavilerinin sürdüğü ifade edildi. Geçtiğimiz günlerde, Rusya Başbakanı Mihail Mişustin de koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurmuştu.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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