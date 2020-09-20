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Son dakika: Rus savaş uçakları İdlib'e hava saldırısı düzenledi

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Giriş: 20.09.2020 14:10
Güncelleme:20.09.2020 14:22
Son dakika haberleri... Suriye'de Esad rejimine destek veren Rus savaş uçakları, İdlib'in batısındaki bölgelere hava saldırıları düzenledi.

Suriye'de Esad rejimine destek veren Rus savaş uçakları, İdlib'in batısındaki bölgelere hava saldırıları gerçekleştirdi.

Yerel kaynaklar, Rus savaş uçaklarının İdlib'in batısındaki bölgelere 16 hava saldırısı gerçekleştirdiğini açıkladı.

Saldırı sonrası bölgeden dumanlar yükselirken, saldırıda ölen ya da yaralanan olup olmadığı henüz bilinmiyor.

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