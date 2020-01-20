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20.01.2020

Son dakika: Masa dışı kalan Yunanistan'dan küstah manşet

Berlin'de gerçekleşen kritik Libya Zirvesi'ne davet edilmeyen Yunanistan, tepkisini pek çok kez dile getirmişti. Zirvenin ardından bu kez Yunan basını harekete geçti. Irkçı ve skandal bir manşete imza atıldı. Hedefte Afrika Birliği Libya Yüksek Komitesi Başkanı sıfatıyla Berlin Konferansı’na katılan Kongo Devlet Başkanı vardı. Manşette ise, “Tamtamlar bile davet edildi Yunanistan yok” diye yazılmıştı. Yunan medyasının skandal tutumu konferansa davet edilmemenin ülkede neden olduğu öfkeyi bir kez daha gözler önüne serdi. Yunanistan Berlin’e davet edilmeyince darbeci Hafter’i ülkesine çağırmıştı.

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