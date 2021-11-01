01 Kasım 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Dünya Videoları SON DAKİKA İngiltere’de trenler çarpıştı! Çok sayıda yaralı var

SON DAKİKA İngiltere’de trenler çarpıştı! Çok sayıda yaralı var

İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 01.11.2021 01:58
Son dakika haberi... İngiltere’nin Güney Batı bölgesinde yer alan Wiltshire’da iki trenin çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 12 kişinin yaralandığı bildirildi.

İngiltere'nin Güney Batı bölgesinde yer alan Wiltshire'daki Andover ve Salisbury arasında iki trenin çarpıştığı ve kazada ilk belirlemelere göre 12 kişinin yaralandığı bildirildi. Olay yerine çok sayıda itfaiye, ambulans ve polis ekibi sevk edildi.

KAZA NEDENİYLE SEFERLER DURDURULDU

Dorset ve Wiltshire İtfaiye ve Kurtarma Servisi tarafından yapılan açıklamada, kazanın büyük olduğu ve 50 itfaiyecinin olay yerine gönderildiği aktarıldı.

Kazanın ardından şehirdeki Fisherton Tüneli'ne yakın bölgedeki diğer tren seferleri durduruldu.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

İngiltere’de trenler çarpıştı! Çok sayıda yaralı var
İngiltere’de trenler çarpıştı! Çok sayıda yaralı var
Doğal gaz boru hattı bomba gibi patladı!
Doğal gaz boru hattı bomba gibi patladı!
Teleferik metrelerce yükseklikten yere çakıldı! 1 kişi hayatını kaybetti
Teleferik metrelerce yükseklikten yere çakıldı! 1 kişi hayatını kaybetti
Trende bıçaklı-asitli saldırı!
Trende bıçaklı-asitli saldırı!
Son dakika: Bomba yüklü araç patladı 12 ölü 43 yaralı | Yemen’de kaos sürüyor
Son dakika: Bomba yüklü araç patladı 12 ölü 43 yaralı | Yemen'de kaos sürüyor
Koronavirüs biyolojik silah mı?
Koronavirüs biyolojik silah mı?
Avrupa’da bitmek bilmeyen enerji krizi
Avrupa'da bitmek bilmeyen enerji krizi
Yarış otomobili seyircilerin arasına daldı
Yarış otomobili seyircilerin arasına daldı
Hollanda’da benzinin litresi...
Hollanda’da benzinin litresi...
Volkanik kül bulutu uyarısı
Volkanik kül bulutu uyarısı
Kuzey Kore’nin kararı sonrası dünya şokta!
Kuzey Kore'nin kararı sonrası dünya şokta!
Dev hortum önüne geleni yuttu!
Dev hortum önüne geleni yuttu!
Daha Fazla Video Göster