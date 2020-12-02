İngilizler onay verdi! Aşılama başlıyor

İngiltere BioNTech/Pfizer ortaklığındaki yeni tip koronavirüs aşısının yaygın kullanımına onay veren ilk ülke oldu. Ülkede gelecek haftanın başında yüksek riskli gruplar ile sağlık çalışanlarına aşı yapılacak.

Alman biyoteknoloji firması BioNTech ile Amerikan ilaç şirketi Pfizer'in geliştirdiği koronavirüs aşısının İngiltere'de kullanımına izin verildi.

İngiltere İlaç ve Sağlık Ürünleri Düzenleme Kurumunun (MHRA) söz konusu aşının kullanılabilmesine ilişkin önerisi, İngiliz hükümetince kabul edildi.

Sağlık Bakanı Matt Hancock, ilk aşı uygulamalarının gelecek hafta yapılacağını söyledi.

Ülke genelinde 50 hastane, aşının uygulanması için hazırlıklarını tamamladı.

İLK TESCİLLİ AŞI

Mesajcı Ribo Nükleik Asit (mRNA) temelli aşı, dünyada tescillenen ilk COVID-19 aşısı oldu.

Aşı, 10 ay gibi kısa bir sürede klinik öncesi geliştirme çalışmaları ve 3 aşama klinik denemeleri tamamlayarak onay almayı başardı.

ETKİSİ YÜZDE 95

BioNTech ve Pfizer, "BNT162b2" adlı aşının virüse karşı bağışıklık sağlamada yüzde 95 etkili olduğunu duyurmuştu.

TÜRKİYE DE ALMAYI PLANLIYOR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin söz konusu aşıdan, 1 milyonu aralıkta olmak üzere kış aylarında 25 milyon doz satın almak üzere görüşmeler yürüttüğünü açıklamıştı.

Aşıda öncelikli olacaklar belirlendi

İngiltere'de Ortak Aşılama ve Bağışıklama Komitesi (JCVI), aşılamanın öncelikli yapılacağı grupları şu şekilde sıraladı:

1- Bakım evinde kalanlar ve bakıcıları,

2- 80 yaş üstündekiler ile sağlık çalışanları,

3- 75 yaş üstündekiler,

4- 70 yaş üstündekiler ve klinik olarak savunmasız olanlar,

5- 65 yaş üstündekiler,

6- 16-64 yaş arasında ölüm riskini barındıran hastalıklara sahip olanlar,

7- 60 yaş üstündekiler,

8- 55 yaş üstündekiler,

9- 50 yaş üstündekiler.

Hamilelere ve 16 yaşın altındakilere ise aşı yapılmayacak.