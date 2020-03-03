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03.03.2020

Hapishanede şoke eden görüntüler! Mahkumlar bahçeyi yüzme havuzuna çevirdi |Video

Ekvador’da hapishanede sıcak havadan bunalan mahkumlar, hapishanenin bahçesini suyla doldurarak yüzme havuzuna çevirdi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, mahkumların yüzdüğü ve basket potasına çıkarak suya atladıkları görüldü.

Ekvador'un Azuay bölgesindeki Cuenca kentinde bir hapishanede sıcaktan bunalan mahkumlar, hapishanenin bahçesini suyla doldurarak yüzme havuzuna çevirdi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler yoğun ilgi gördü. Görüntülerde, mahkumların suda yüzdüğü ve basket potasına çıkarak suya atladıkları görüldü. Mahkumların yüzdüğü sırada çevrede gardiyan ya da güvenlik görevlisinin bulunmaması ise dikkat çekti.


Azuay Valisi Xavier Martinez, sosyal medyada paylaşılan görüntülerin doğruluğunun tespit edilmesi için çalışma başlatıldığını; bu tarz şeylere izin verilmemesi gerektiğini belirtti.

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