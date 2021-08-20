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Skandal tişört! Uçaktan düşerek ölen Afganlarla dalga geçtiler: Kabil Paraşütle Atlama Kulübü

İHA
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Giriş: 20.08.2021 13:14
Afganistan'ın başkenti Kabil'de dünya gündemine oturan tahliye işlemi sırasında ABD kargo uçağına tutunarak ülkeden kaçmaya çalışan ve saniyeler sonra metrelerce yükseklikten düşen Afganların resmedildiği tişörtler üretildi. Tepki geçen skandal tişörtler, ortalama 20 dolardan satışa sunuldu.
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