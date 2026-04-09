ahaber.com.tr Haber Merkezi

Siyonist rejimin Lübnan'daki vahşeti: Beyrut'ta sivil yerleşimler hedef alındı

İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları şiddetini artırarak devam ediyor. Başkent Beyrut'ta 10’dan fazla noktayı vuran işgalci güçler, sivil yerleşim alanlarını ve apartmanları yerle bir etti. Lübnan Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre can kaybı 254'e yükselirken, ülke genelinde 1 günlük ulusal yas ilan edildi. A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun, saldırıların merkezinden, dumanların yükseldiği Beyrut sokaklarından son gelişmeleri aktardı.

