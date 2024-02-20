20 Şubat 2024, Salı
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Siyonist İsrail kana doymuyor! Gazze’de can kaybı 29 bin 195’e yükseldi
İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları 137 gündür devam ediyor. İsrail’in saldırıları nedeniyle binlerce Filistinli hayatını kaybederken, yerinden edilen milyonlarca kişi barınacak yeri olmadan ve açlık sınırında yaşamlarını sürdürmeye çalışıyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından bugün yapılan açıklamada, İsrail tarafından son 24 saatte gerçekleştirilen 9 saldırıda 103 kişinin hayatını kaybettiği ve 142 kişinin de yaralandığı aktarıldı. Açıklamada, İsrail’in saldırılarının başladığı 7 Ekim’den bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 29 bin 195’e, yaralı sayısının ise 69 bin 170’e yükseldiği aktarıldı.