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Şiddetli yağış Mekke'de etkili oldu | Yeni görüntüler

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Giriş: 30.12.2021 02:00
Güncelleme:30.12.2021 02:01
Suudi Arabistan’ın Mekke şehrinde 2 gündür devam eden şiddetli yağmur Mescid-i Haram'ı etkisi altına aldı. Yeni görüntüler haberimizde...

Suudi Arabistan'ın Mekke şehri, şiddetli yağışa teslim oldu. 2 gündür devam eden şiddetli yağış, Kabe'nin de içinde bulunduğu Mescid-i Haram'ı etkisi altına aldı. Yoğun yağışa rağmen Kabe'yi tavaf edenler, ibadetlerine devam etti.

Mekke Sivil Savunma Müdürlüğü, vatandaşlara kötü hava koşullarına karşı dikkatli olmaları, yağışların yol açacağı ani sellerden etkilenmemeleri için önlem almaları, alçak yerlerden kaçınmaları tavsiyesinde bulundu.

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