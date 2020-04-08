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Sıcak havayı gören İngilizler koronayı unutup parklara akın etti
İngiltere’de halk korona virüs salgınına karşı yapılan uyarılara aldırış etmeden sıcak havayı fırsat bilerek kendini parklara attı. Yetkililerin uyarılarına aldırış etmeyen Londralılar, parklara ve oyun alanlarına akın ederek korona virüsüne rağmen sıcak havanın tadını çıkardı.
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