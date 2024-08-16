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Sibirya’da Rusya’ya ait bombardıman uçağı düştü!

Sibirya’da Rusya’ya ait bombardıman uçağı düştü!

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 16.08.2024 01:30
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Hava Kuvvetleri’ne ait Tu-22M3 uzun menzilli bombardıman uçağının planlı bir uçuş sırasında Sibirya’daki Irkutsk Bölgesi’ne düştüğünü açıkladı.
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