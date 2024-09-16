Schengen askıya mı alındı? A Haber Almanya - Fransa sınırında

Almanya düzensiz göçe karşı etkili mücadele için harekete geçti. Tüm kara sınırlarında uygulanacak denetimler, bugünden itibaren yürürlüğe girdi. A Haber muhabiri Fatih Yılmaz, Almanya - Fransa sınırından gelişmeleri aktardı.

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