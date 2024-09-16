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Schengen askıya mı alındı? A Haber Almanya - Fransa sınırında

Schengen askıya mı alındı? A Haber Almanya - Fransa sınırında

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 16.09.2024 15:12
Almanya düzensiz göçe karşı etkili mücadele için harekete geçti. Tüm kara sınırlarında uygulanacak denetimler, bugünden itibaren yürürlüğe girdi. A Haber muhabiri Fatih Yılmaz, Almanya - Fransa sınırından gelişmeleri aktardı.
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