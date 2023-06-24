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Sandviç satıcılığından Putin'in şefliğine! Rusya'yı karıştıran adam: Prigojin | Wagner'in patronu Yevgeni Prigojin kimdir?

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Giriş: 24.06.2023 16:41
Rusya'da bugün yaşanan krizin baş rolünü oynayan Wagner paralı asker grubu, ve grubun kurucusu Yevgeny Prigojin, basit bir sandviç satıcısıyken bir anda Vladimir Putin'in en yakın çevresine girdi. 'Putin'in şefi' olarak tanımlanan Prigojin, bugün Rus Ordusu'na karşı bir ayaklanma başlatmış durumda. Peki Rus iş insanı ve oligark Yevgeny Prigojin kim? Wagner grubu ile ilgili neler biliniyor? İşte detaylar...
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