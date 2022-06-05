05 Haziran 2022, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Dünya Videoları Rusya’nın en gizli sığınağı! Nükleer sığınak yerin 65 metre altında

Rusya’nın en gizli sığınağı! Nükleer sığınak yerin 65 metre altında

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 05.06.2022 12:52
Rusya - Ukrayna krizinin patlak vermesiyle savaşın ilk günlerinden itibaren gündeme ilk gelen maddelerden biri sığınaklardı. Hem Rusya'da hem de Ukrayna'da olası bir nükleer saldırı endişesine karşı sığınaklar yeniden gözden geçirildi. Onlardan biri de soğuk savaş döneminde Sovyetler Birliği'nde inşa edilen sığınaktı. A Haber hikayesini anlamak için o sığınağa indi. A Haber muhabiri Agşin Kişiyev'in özel haberi...
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Yerin 65 metre altında! Rusya’nın en gizli sığınağı
Yerin 65 metre altında! Rusya’nın en gizli sığınağı
Tehlikeli yöntem! Hayatlarını böyle riske atıyorlar...
Tehlikeli yöntem! Hayatlarını böyle riske atıyorlar...
Kim Jong-Un’dan korkutan hamle
Kim Jong-Un'dan korkutan hamle
Atina’da korkutan yangın
Atina'da korkutan yangın
AB Rusya’ya 6’ıncı yaptırım paketini onayladı
AB Rusya'ya 6'ıncı yaptırım paketini onayladı
Ermenistan karıştı! Protestoculara sert müdahale
Ermenistan karıştı! Protestoculara sert müdahale
3 Fransız silah şirketine suç duyurusu!
3 Fransız silah şirketine suç duyurusu!
Çin’de halk kahramanları masalı kabusa döndü!
Çin'de "halk kahramanları" masalı kabusa döndü!
Efes tatbikatı korkuttu! Yunan medyası panikledi
Efes tatbikatı korkuttu! Yunan medyası panikledi
Le Pen’e yumurtalı saldırı
Le Pen'e yumurtalı saldırı
Avustralya’nın ilk Müslüman bakanları!
Avustralya’nın ilk Müslüman bakanları!
Kraliçe’nin tahttaki 70. yılı kutlanıyor
Kraliçe'nin tahttaki 70. yılı kutlanıyor
Daha Fazla Video Göster