05 Haziran 2022, Pazar
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Rusya’nın en gizli sığınağı! Nükleer sığınak yerin 65 metre altında
Rusya - Ukrayna krizinin patlak vermesiyle savaşın ilk günlerinden itibaren gündeme ilk gelen maddelerden biri sığınaklardı. Hem Rusya'da hem de Ukrayna'da olası bir nükleer saldırı endişesine karşı sığınaklar yeniden gözden geçirildi. Onlardan biri de soğuk savaş döneminde Sovyetler Birliği'nde inşa edilen sığınaktı. A Haber hikayesini anlamak için o sığınağa indi. A Haber muhabiri Agşin Kişiyev'in özel haberi...