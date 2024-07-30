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Rusya’da tren kazası: 140 yaralı! Hemzemin geçide giren tren facia yol açtı

Rusya’da tren kazası: 140 yaralı! Hemzemin geçide giren tren facia yol açtı

ahaber.com.tr
Aslı Bilger Kutludağ
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Giriş: 30.07.2024 08:55
Son dakika haberleri… Rusya'da bir yolcu treni hemzemin geçitteki kamyonla çarpıştı. Raydan çıkan trenin devrilmesi sonucu 140 kişi yaralandı.
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Hemzemin geçide giren tren facia yol açtı
Hemzemin geçide giren tren facia yol açtı
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