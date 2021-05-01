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Rusya'da patlama | Son dakika dünya haberi

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Giriş: 01.05.2021 23:50
Güncelleme:02.05.2021 00:01
Rusya'da bir kimya fabrikasının buhar kazanının patlaması sonucu 1 işçi hayatını kaybederken, 2 işçi de yaralandı. Patlamadan çok sayıda işçi kendi imkanları ile fabrikadan çıkmayı başardı. Öte yandan Rusya Soruşturma Komitesi olaya ilişkin soruşturma başlattı. (Son dakika dünya haberleri)

Rusya'nın Orenburg bölgesinde yer alan Soroçinsk kentinde bir kimya fabrikasının buhar kazanında patlama meydana geldi.

1 ÖLÜ, 2 YARALI

Patlamada 59 yaşındaki vardiya amiri hayatını kaybederken, 2 işçi de yaralandı.

Yaralıların vücudunda ağır yanıklar olduğu belirtilerek, tedavilerine hastanede devam edildiği ifade edildi.

Patlamanın etkisiyle içerisi savaş alanına dönerken, diğer makineler ve fabrikalarda da yangın çıktı.

ÇOK SAYIDA İŞÇİ KURTULDU

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı'na bağlı ekipler yangına müdahale ederken, çok sayıda işçi kendi imkanları ile fabrikadan çıkmayı başardı.

Yoğun çabaların ardından söndürülebilen yangından yaklaşık 10 işçinin de hafif yaralanmalar ile kurtulduğu öğrenildi.

Patlamanın nedeni ise henüz bilinmiyor.

Öte yandan Rusya Soruşturma Komitesi olaya ilişkin soruşturma başlattı.

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