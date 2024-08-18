18 Ağustos 2024, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
Rusya’da 7.2 büyüklüğünde deprem! Tsunami uyarısı yapıldı

Rusya’da 7.2 büyüklüğünde deprem! Tsunami uyarısı yapıldı

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 18.08.2024 09:00
Rusya’nın doğusundaki Kamçatka Yarımadası’nda 7.2 büyüklüğünde deprem meydana gelirken, tsunami uyarısı yapıldı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
7.2 büyüklüğünde deprem kamerada
7.2 büyüklüğünde deprem kamerada
İsrail askeri un taşıyan atı öldürdü
İsrail askeri un taşıyan atı öldürdü
İsrail’den Lübnan’a saldırı
İsrail'den Lübnan'a saldırı
Avrupa’da maymun çiçeği alarmı
Avrupa'da maymun çiçeği alarmı
Rusya Kursk’tan sivilleri çıkarıyor
Rusya Kursk'tan sivilleri çıkarıyor
İsrail Gazze’yi gece vurdu
İsrail Gazze'yi gece vurdu
A Haber savaş riskinin arttığı sınırda
A Haber savaş riskinin arttığı sınırda
Hamas’sız ateşkes nasıl olacak?
Hamas'sız ateşkes nasıl olacak?
Atina geri adım mı atıyor?
Atina "geri adım" mı atıyor?
İngiliz Challenger-2 tankları Rusya’da
İngiliz Challenger-2 tankları Rusya'da
Suriye’nin dakika arayla 5,2 ve 4,2 büyüklüğünde deprem
Suriye'nin dakika arayla 5,2 ve 4,2 büyüklüğünde deprem
Mescid-i Aksa’da cuma namazı kılındı
Mescid-i Aksa’da cuma namazı kılındı
Daha Fazla Video Göster